Occasione sprecata al “Salveti” per l’Olbia, che in casa della capolista Cassino si porta in vantaggio di 2 gol nel giro di 7’ salvo subire l’immediato pareggio prima della mezz’ora.

Il testacoda della 6ª giornata di Serie D termina 2-2, fruttando ai bianchi un solo punto, buono appena per agganciare la Cos in classifica a quota 2 e a non essere più ultimi in solitaria. Debutto amarognolo in panchina, dunque, per Lucas Gatti, che non riesce a dare la scossa sperata ai galluresi se non in avvio di gara.

Tempo 6’, l’Olbia trova il vantaggio con De Grazia su punizione, e a giro di lancette addirittura il raddoppio: lo sigla Staffa capitalizzando una ripartenza. Ma per ipotecare la prima vittoria stagionale ci vuole altro: in un amen il Cassino ristabilisce l’equilibrio con Abreu, autore di una doppietta tra il 16’ e il 26’.

Tutte nel primo tempo le reti del match, che nella ripresa si riassume in sostituzioni, ammonizioni e le proteste dei padroni di casa per un presunto rigore (mani in area al 36’). Prossimo avversario dell’Olbia la Paganese al “Nespoli”: manca ancora l’ufficialità, ma la sfida sarà anticipata a sabato.

© Riproduzione riservata