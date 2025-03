Della sosta di campionato, ormai alle spalle, Ze Maria vede soprattutto i lati positivi. “Dopo la partita con l’Atletico Lodigiani ho detto che arrivava al momento giusto, perché avevamo speso tanto e ci serviva rifiatare e lavorare anche sul piano atletico in vista delle ultime sette partite. Inoltre, avevo dei giocatori acciaccati, come Costanzo e Maspero, che ne hanno approfittato per recuperare, per cui la sosta è servita anche a evitare di perdere pezzi”, ha premesso oggi prima di presentare la gara casalinga col Savoia, che segna il ritorno in campo dell’Olbia dopo la pausa del torneo di Serie D per la Viareggio Cup.

“C’era anche il rischio di spezzare il ritmo – ha sottolineato il tecnico brasiliano – ma dobbiamo saperlo gestire per raggiungere prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza”. Fondamentale sarà ripartire col piede giusto domani contro il Savoia (arrivati ieri a Olbia, i sabaudi hanno svolto la rifinitura al Comunale di Monti). “Come noi il Savoia viene da tre vittorie consecutive, è una squadra molto buona, giovane e gli piace giocare a calcio: speriamo di interrompere il loro momento positivo e di proseguire il nostro. Sarà una gara difficile – spiega Ze Maria – ma in casa cercheremo di imporre il nostro ritmo”.

Con 33 punti l’Olbia è fuori dalla zona retrocessione, ma il vantaggio sui playout è di soli 2 punti. “Dobbiamo correre guardando avanti per tener lontano chi sta dietro e salvarci prima possibile”, ripete l’allenatore dei galluresi, che non sono tagliati fuori, con 21 punti ancora in palio, dai playoff. “Io non mi pongo limiti. Abbiamo fatto questo ragionamento nello spogliatoio: i playoff sono difficili come traguardo ma non sono un’utopia. Il Leicester ha vinto il campionato inglese, l’Atalanta l’Europa League e nessuno ci avrebbe scommesso: nel calcio impossibile non esiste”, dice Ze Maria, che in chiusura annuncia la convocazione, prima assoluta, di Eden Massouema: “È un ragazzo che ha qualità. È arrivato attraverso un osservatore, era fuori forma e ancora non è in forma gara. Non so se andrà in panchina, ma intanto, per come si è allenato, è stato premiato con la convocazione”.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 14.30: arbitra Cosimo Papi di Prato.

