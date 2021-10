Aveva ragione il tecnico Max Canzi a non fidarsi degli avversari, alla vigilia dell’anticipo. L’Olbia è stata sconfitta al “Nespoli” dall’Imolese 0-2. Il match è stato deciso nel primo tempo. La sfida di metà classifica della 9ª giornata del campionato di Serie C, che si è giocata questo pomeriggio, la decidono, i gol realizzati da Angeli al 26’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, e Benedetti al 35’. Ai bianchi non sono bastate alcune fiammate di Ragatzu e Udoh per tenere la partita in equilibrio. La gara è terminata dopo un lungo recupero (7 minuti) per un infortunio a uno dei due guardalinee. Ciocci nel recupero evita il 3-0 dell’Imolese su Palma. Il tecnico Canzi dovrà trovare i giusti accorgimenti difensivi, considerato che i gol subiti finora dai bianchi sono stati 16. Unica nota lieta il ritorno di capitan Francesco Pisano dopo l’infortunio.

