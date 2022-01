A una settimana dalla ripresa del campionato di Serie C, che per l’Olbia avverrà domenica in casa contro la Lucchese, Luca La Rosa fa il punto della situazione.

Partendo “dalla grande voglia di tornare a giocare: dopo un mese senza partite tra sosta inverale e rinvii per il Covid”, spiega il giocatore, olbiese di nascita e formazione giovanile, “non vediamo l’ora”.

Alti e bassi. Tornato alla ribalta col cambio di modulo adottato dall’allenatore Max Canzi per limitare l’eccessivo passivo di gol della sua squadra, l’ex Arzachena, capace di destreggiarsi con abilità tra centrocampo e difesa, promuove la prima parte della stagione dei bianchi. “È stato un girone d’andata di alti e bassi, siamo partiti bene ma poi abbiamo avuto qualche difficoltà, però siamo andati alla sosta invernale con 25 punti, e siamo rimasti attaccati al treno dei playoff”, spiega La Rosa.

Tour de force. “Dalla gara con la Lucchese in poi ci attende un vero e proprio tour de force, una situazione già vissuta, peraltro, l’anno scorso, ma siamo pronti, fisicamente e mentalmente, e belli carichi”. Dopo i rinvii della 21ª e 22ª giornata, la C riprenderà, dunque, dalla 23ª giornata: confermata la capienza al 50 per cento degli stadi per quanto riguarda il pubblico. Quanto alla sfida tra Olbia e Lucchese, in programma in origine sabato, è stata posticipata di un giorno su richiesta dei toscani, impegnati martedì nel recupero con l’Imolese della 20ª giornata.

© Riproduzione riservata