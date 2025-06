Tra le novità della stagione dell’Olbia c’è il taglio della figura del team manager (per non parlare dei cambiamenti “nell’alloggio e nell’alimentazione”…).

La società coglie l’occasione di annunciare la decisione presa in vista del prossimo campionato di Serie D intervenendo con un comunicato stampa sulla notizia del mancato rinnovo del contratto di Gianni Casula, gallurese doc, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi quattro anni dopo sei stagioni da tecnico delle giovanili dei bianchi.

“La società Olbia Calcio 1905 ci tiene a precisare, innanzitutto, che non ritiene opportuno discutere pubblicamente delle prestazioni dei suoi dipendenti, per questioni di rispetto reciproco e, soprattutto, in virtù di un vigente contratto di riservatezza tra le parti”, si legge nella nota emessa ieri, in tarda serata. “In secondo luogo, è importante tenere nella giusta considerazione il fatto che il Club è in una fase di riorganizzazione della sua struttura gestionale, compresa quella della squadra, con cambiamenti che interverranno anche nell’alloggio e nell’alimentazione. A tal proposito – ed ecco l’annuncio – per la prossima stagione calcistica, non è più prevista la tradizionale figura del Team Manager”.

La nota del club presieduto da un anno e mezzo da Guido Surace si conclude con una precisazione sul rapporto lavorativo con l’ormai (quasi) ex team manager: “Entrando, poi, più nel merito del contratto del signor Gianni Casula […] si tratta di un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno e, dunque, non è appropriato parlare di allontanamento o di licenziamento, quanto più di mancato rinnovo. Un fatto, questo, da cui non si può dedurre nulla sul rendimento lavorativo di una persona”.

Rendimento che nessuno a Olbia, né nel resto del mondo e dell’ambiente calcistico, ha – a proposito di precisazioni – mai messo in discussione.

