A margine del grande evento dell’esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup, sono state annunciate le date dell’Olbia Challenger 2025, che avrà un’importante novità: con la conferma per il terzo anno del torneo maschile, ci sarà anche quello femminile.

Appuntamento con l’Olbia Challenger femminile da domenica 5 a domenica 12 ottobre, cui seguirà l’atteso appuntamento con l’Olbia Challenger maschile, dal 12 a domenica 19 ottobre. Lo ha confermato il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco, appena nominato dirigente nazionale della Federazione italiana tennis e padel, come annunciato dal presidente nazionale Binaghi durante la conferenza stampa.

Presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha dichiarato: “Aumenteremo il numero dei campi del Tc Terranova e ristruttureremo l’impianto e per l’Olbia Challenger di ottobre il Comune sarà partner importante, sperando di vedere prima o poi Sinner giocare qui a Olbia”.

Per l’Olbia Challenger, il circolo gallurese avrà quindi un campo in più, con la trasformazione di quello esistente, attualmente in erba sintetica, che sarà convertito.

© Riproduzione riservata