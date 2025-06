La Virtus Cagliari punta ancora sulla linea verde e conferma nel roster della prossima stagione di Serie A2 Femminile la giovane Ania Gallus, classe 2006.

Reduce da una stagione in cui ha già trovato spazio in prima squadra, Gallus proseguirà il suo percorso di crescita sotto la guida di coach Fabrizio Staico, pronta a fornire un contributo alla causa virtussina anche nel 2025/26.

Inserita gradualmente nelle rotazioni, la giovanissima esterna ha saputo mettersi in mostra, ritagliandosi minuti importanti e mostrando margini di miglioramento interessanti.

«L’anno scorso è stato un anno importante e impegnativo per me, ricco di emozioni e duro lavoro» – ha dichiarato – Ho avuto modo, all’interno di questa stagione, di crescere grazie alla guida degli allenatori e di confrontarmi e imparare dalle giocatrici con tanta esperienza e in gamba, in primis le mie compagne di squadra. Per la nuova stagione che affronteremo, da parte mia ci sarà sempre l’impegno di dare il massimo a favore di tutto il gruppo».

