Francesca Pia D’Angelo vestirà la maglia del San Salvatore Selargius (Serie A2 Femminile di basket) anche nella prossima stagione. L’ala forte campana, arrivata lo scorso gennaio da La Spezia, ha convinto società e staff tecnico grazie al suo rendimento in campo e alla personalità mostrata nello spogliatoio. In 13 presenze al PalaVienna ha messo a referto 7 punti e 5,4 rimbalzi di media, contribuendo in maniera concreta al percorso che ha portato la squadra guidata da coach Maslarinos alla conquista dei playoff.

Classe 2001, originaria di Avellino, D’Angelo è una “4” moderna, dinamica e in grado di dare equilibrio su entrambi i lati del campo. Dopo gli esordi nella Polisportiva Basket Capaccio e le esperienze giovanili con Battipaglia, Stella Azzurra e Mirabello, ha debuttato in Serie A1 a soli 17 anni con la maglia di Vigarano. Si è poi affermata a Castelnuovo Scrivia, dove ha giocato per tre stagioni. Nell’estate del 2022 è passata a Umbertide, chiudendo la prima annata con 13,4 punti e 8,6 rimbalzi di media e la seconda con 8,7 punti e 5,2 rimbalzi. Prima dell’arrivo in Sardegna aveva giocato a La Spezia, con una media di 9,5 punti e 8,2 rimbalzi.

A Selargius ha trovato subito l’ambiente giusto: «A convincermi – ha spiegato – è stato soprattutto l’ambiente che ho trovato: un gruppo affiatato, una società seria e presente, e dei tifosi davvero calorosi. Qui si respira pallacanestro e passione ogni giorno, e questo fa davvero la differenza».

Il suo inserimento nel roster è stato immediato: «Devo essere sincera, avevo qualche timore all’inizio, cambiare squadra a stagione in corso non è mai semplice. Temevo di non riuscire a inserirmi facilmente, invece sono stata accolta con grande calore, sia dalle compagne che dallo staff. Questo ha reso tutto molto più semplice, dentro e fuori dal campo».

Guardando al futuro, c’è voglia di continuare a crescere: «Non è semplice per me valutare l’intera stagione, visto che sono arrivata a metà anno. Però una cosa è certa: le ragazze hanno compiuto un’impresa. Passare dal tredicesimo posto alla qualificazione ai playoff è un risultato straordinario. Sono felice di aver contribuito nella seconda parte del campionato. Per la prossima stagione, l’obiettivo è fare ancora meglio, continuando a crescere insieme e togliendoci più soddisfazioni possibili».

