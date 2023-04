I campionati nazionali di rugby sono fermi, ma le attività delle squadre procedono in vista del finale di campionato.

«Siamo fermi anche questa settimana. Riprendiamo il 30 in casa col Lecco. I ragazzi stanno lavorando molto bene. Stiamo approfittando di questo mese di sosta per intensificare gli allenamenti». Lo dichiara il presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano, che chiosa: «Ci mancano ancora punti per raggiungere la zona salvezza: ce la stiamo mettendo tutta».

Olbia e Amatori Novara, appaiate in coda al girone 1 di Serie B a quota 12, stanno cercando di evitare l'ultimo posto della classifica, quello che condanna alla retrocessione nella C regionale. La B ripartirà con la quartultima giornata domenica 23 aprile, ma Olbia osserverà il turno di riposo che i piemontesi hanno già effettuato. Piemontesi impegnati al Del Bione di Lecco, proprio con il XV che, sette giorni dopo, arriverà al Campo Basa di Olbia.

