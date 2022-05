Sono 23 i giocatori convocati da Max Canzi per la gara con l’Ancona Matelica. Per il debutto nei playoff di Serie C, in programma oggi (ore 18) allo stadio “Del Conero” di Ancona, il tecnico dell’Olbia potrà contare sul capitano Francesco Pisano in difesa e Simone Mancini in attacco, al rientro entrambi dopo il turno di squalifica scontato nell’ultima partita di campionato contro il Grosseto.

La fomazione. Mancherà, però, l’inquilino titolare della trequarti Roberto Biancu, che Canzi potrebbe sostituire con Daniele Ragatzu alle spalle di King Udoh e Mancini o – chissà – con Luca Chierico, che il tecnico dei bianchi non disdegna in quel ruolo. Il tutto nella possibilità, piuttosto concreta, che l’Olbia giochi col 4-3-1-2 che molte soddisfazioni e punti è valso nelle ultime uscite. “Al di là del sistema di gioco abbiamo un’identità caratterizzata da una grande aggressività, per cui le scelte andranno fatte in questa direzione fermo restando la possibilità di cambiare a gara in corso”, ha spiegato a proposito l’allenatore dei galluresi, partiti ieri alla volta delle Marche nella trasferta più lunga dell’anno.

“Le soluzioni non mancano”, ha poi assicurato Canzi, determinato come tutta l’Olbia a passare il turno, obiettivo per il quale, data la peggiore classifica di Pisano e soci rispetto all’Ancona Matelica, servirà una vittoria. Si gioca infatti in gara secca: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari avanzeranno i marchigiani.

© Riproduzione riservata