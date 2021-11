Quando meno te l’aspetti, l’Olbia piega la bestia nera Pontedera, che non batteva dal settembre del 2017, 2-0 con gol di Ragatzu e del debuttante Renault allo scadere. E la squadra di Max Canzi riprende a correre nel campionato di Serie C.

Al “Nespoli”, nell’anticipo della 16ª giornata, i galluresi sono tornati al successo, che mancava dal 7 novembre, capitalizzando poche ma buone occasioni. Gara soporifera per lunghi tratti, bianchi vicini al vantaggio in avvio con Udoh, toscani pericolosi con Benedetti e Caponi, che impegnano Van der Want prima dell’intervallo. Nella ripresa Lella dà la sveglia al portiere ospite, poi più nulla fino al 45’, quando Ragatzu sblocca il risultato da angolo di Emerson. Completa l’opera il neo entrato Renault, all’esordio tra i professionisti, capitalizzando l’assist di Udoh su ripartenza.

© Riproduzione riservata