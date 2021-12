Alla vigilia della ripresa degli allenamenti l’Olbia interrompe il silenzio stampa, e lo fa con l’allenatore Max Canzi, che nel giorno di Santo Stefano fa il punto dopo le prime 20 giornate del campionato di Serie C anche in ottica ritorno.

“Sono moderatamente soddisfatto del rendimento della squadra: avremmo potuto vincere qualche partita in più, ma è anche vero che qualcuna abbiamo rischiato di perderla”, esordisce il tecnico dei bianchi, che, archiviata la pausa natalizia, torneranno al lavoro martedì. “Abbiamo più punti dell’anno scorso nello stesso periodo, e col nuovo modulo abbiamo sistemato la fase difensiva, né sono preoccupato per quella offensiva: con gli attaccanti che abbiamo, il gol prima o poi arriva”, dice ancora Canzi.

“Di norma non parlo di mercato, perché compete alla società e al direttore sportivo Tomaso Tatti, ma posso dire che non ci siamo ancora messi a tavolino per eventuali operazioni”, aggiunge l’ex Cagliari in vista della riapertura delle trattative il 3 gennaio. “Ci sono giocatori che non hanno reso per quanto potrebbero, ma sono sicuro che da qui alla fine verranno fuori con tutto il loro potenziale: abbiamo fatto 25 punti, puntiamo ai playoff ma continuiamo a ragionare gara per gara, per cui il nostro orizzonte oggi è la gara casalinga con l’Ancona Matelica dell’8 gennaio”.

