L’Olbia riparte da Imola. L’1-0 alla locale formazione permette alla squadra di Roberto Occhiuzzi di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Ma il successo della 12ª giornata di Serie C, firmato da Contini nella ripresa e secondo in campionato dopo 2 mesi di pareggi (4) e sconfitte (6), non può che essere un punto di partenza. “Se non daremo continuità a questa vittoria non avremo fatto nulla”, è stato molto chiaro Occhiuzzi nel post partita di ieri. E fa bene ad avvertire i suoi, se è vero che quelli del “Romeo Galli” sono stati per i bianchi 3 punti sudati, conquistati in inferiorità numerica per l’espulsione di Sueva e non senza brividi finali, con i romagnoli andati vicini al pareggio nel recupero.

D’obbligo, insomma, non cullarsi sulla vittoria contro l’Imolese, con una classifica che, a quota 10, resta deficitaria: per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, e guadagnare una posizione che renda giustizia ai propri valori e agli obiettivi stagionali, servirà un filotto positivo di risultati. Anche perché domenica contro la matricola San Donato Tavarnelle, attesa al “Nespoli” da fanalino di coda del girone B, sarà scontro diretto in chiave salvezza: un’occasione troppo ghiotta per non approfittarne.

