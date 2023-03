L’Olbia “dimentica” l’Imolese andando a fare bottino pieno in casa del San Donato Tavarnelle, ma in classifica la vittoria di martedì non cancella la sconfitta di 4 giorni prima. I punti persi, insomma, restano tali.

Ed è per questo che a 6 giornate dalla fine della stagione regolare del campionato di Serie C l’invito a non abbassare la guardia è d’obbligo. Oltreché scontato. «È una vittoria importante, ma non per questo siamo favoriti sulle altre nella corsa alla salvezza», ha sottolineato nel post partita con i toscani Luca La Rosa, tra i protagonisti del turno infrasettimanale. Suo il gol del vantaggio dei bianchi al “Brilli Peri” di Montevarchi, ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola con la fascia di capitano al braccio in uno scontro diretto importantissimo, vinto 2-0. «Mancano ancora sei gare, la lotta sarà lunga, c'è quindi da tenere un profilo basso e da pedalare: questo – ha aggiunto La Rosa – è un campionato che presenta insidie in ogni momento».

Con 34 punti in classifica e 3 di vantaggio sui playout, l’Olbia affronterà nel finale di campionato altri due scontri diretti: con l’Alessandria in casa il 1° aprile e con la Recanatese in trasferta il 6. Ma prima di allora dovrà vedersela con le “big” Carrarese, attesa sabato al “Nespoli”, e Cesena fuori. Appuntamenti nei quali sarà fondamentale non perdere. Provando, come sempre e innanzitutto, a vincere.

© Riproduzione riservata