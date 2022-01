L’Olbia riabbraccia Riccardo Ladinetti e dà il benvenuto a Massimiliano Manca e a Giacomo Finocchi, mentre con Antonio Demarcus, diretto all’Atletico Uri, con cui giocherà in Serie D fino a fine stagione, è solo un arrivederci alla prossima estate.

Si è chiuso stasera, con tre ingressi e un’uscita, il mercato invernale dei bianchi: Ladinetti, già in Gallura nella stagione 2020/21, e Manca arrivano in prestito dal Cagliari fino a giugno, mentre Finocchi, giocatore di fascia scuola Frosinone, coetaneo dei primi due, e dunque under, è stato acquistato a titolo definitivo dal club del presidente Alessandro Marino. Le tre operazioni in entrata si sommano a quelle che hanno portato alla corte di Max Canzi, la scorsa settimana, Fausto Perseu e Nikolas Saira, mentre Demarcus è il terzo in partenza a gennaio: prima di lui l’Olbia aveva salutato Luca Palesi, girato in prestito con diritto di riscatto a quell’Ancona Matelica avversaria mercoledì al “Nespoli”, a partire dalle 14.30, nel recupero della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, e Paolo Tornaghi, che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai bianchi fino a giugno.

