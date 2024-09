Un olbiese doc, bandiera dell’Olbia, entra a far parte dello staff tecnico delle giovanili dell’Olbia Calcio 1905. Si tratta di Giuseppe Leggieri, già giocatore e allenatore della prima squadra, chiamato a guidare quest’anno l’Under 17 dei bianchi.

Lo comunica il club via social. “Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare l’affidamento della guida dell’Under 17 a Giuseppe Leggieri”, si legge nei post pubblicati questo pomeriggio su Facebook e Instagram.

Segue la scheda. “Nato a Olbia il 15 novembre 1962, Leggieri è cresciuto calcisticamente tra le fila dei bianchi, fino a raggiungere la prima squadra, con cui ha disputato la Serie C nella stagione 1978/79. La sua carriera da allenatore inizia a 37 anni in Gallura e si distingue per una serie di esperienze significative, tra cui spicca la vittoria del campionato di Eccellenza con il Tavolara nella stagione 2004/05”.

Leggieri ha partecipato attivamente al salvataggio dell’Olbia nell’estate 2010, dopo la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro Seconda divisione, col gruppo delle Vecchie Glorie, ricoprendo il ruolo di allenatore nel torneo di Eccellenza. Ma non solo. «Attualmente, insieme al dott. Fabrizio Biancu, educatore sportivo – ricorda il post pubblicato oggi dall’Olbia Calcio – segue anche la squadra paralimpica di calcio del centro sportivo Full Hd Olbia. Bentornato a casa, Giuseppe. Ti auguriamo buon lavoro e grandi soddisfazioni!».

