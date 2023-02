Il peggior avversario nel miglior momento. Con 6 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria nel girone di ritorno del campionato di Serie C, il Gubbio è una squadra in crisi. Ma è pur sempre una buona squadra, che occupa il sesto posto in classifica con 45 punti, e che proprio alla luce degli ultimi risultati sabato contro l’Olbia ci terrà a ritrovare un successo che in casa manca dal 17 dicembre. Mettici, poi, che l’allenatore, un certo Piero Braglia, è un tecnico esperto, e conosce bene l’omologo dei bianchi Roberto Occhiuzzi per averlo avuto come vice per tre stagioni sulla panchina del Cosenza.

Discorso che vale anche al contrario, e che renderà l’anticipo della 30ª giornata ancor più interessante. Se le motivazioni al Gubbio – reduce dall’1-1 in rimonta sul campo dell’Imolese penultima della classe – non mancano, non mancano neppure ai galluresi, che arriveranno al “Barbetti” forti del successo nel derby con la Torres e di quattro risultati utili consecutivi, pronti a prolungare la serie positiva, a conquistare punti salvezza e a guadagnare terreno verso la zona tranquilla del girone B.

E, magari, vendicare la sconfitta dell’andata (1-3). Nell’occasione, Occhiuzzi dovrà rinunciare a Roberto Biancu, che ha rimediato domenica il quinto giallo e salterà la sfida con gli eugubini per somma di ammonizioni. Un giallo rimediato dopo mezz’ora che può aver condizionato la sua prova contro la Torres, tra le meno brillanti della stagione.

