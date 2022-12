Dopo Davide Mordini, l’Olbia perde per infortunio, probabilmente per il resto della stagione, anche Ludovico Gelmi.

In un comunicato diramato in serata, il club gallurese fa il punto sulle condizioni del 21enne portiere arrivato in prestito dall’Atalanta. Tutt’altro che rassicurante.

“Uscito dal campo per le conseguenze di uno scontro di gioco occorsogli durante la partita Reggiana-Olbia disputata lo scorso 10 dicembre, Ludovico Gelmi è stato sottoposto agli esami e agli accertamenti strumentali del caso che hanno evidenziato, sul ginocchio sinistro, una lesione parziale del legamento crociato posteriore, una lesione del menisco mediale e una lesione al muscolo popliteo”, recita la nota emessa dall’Olbia Calcio.

“Il portiere proseguirà in questi giorni le terapie conservative prima che un nuovo consulto medico determini le modalità di trattamento dell'infortunio e il relativo programma di recupero”.

I tempi, qualora fosse necessario un intervento chirurgico, si allungherebbero di diversi mesi, ragion per cui la società si starebbe guardando intorno a caccia del sostituto da affiancare in prima squadra a Maarten van der Want approfittando della riapertura del calciomercato il 2 gennaio.

