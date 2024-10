La gomitata al volto ai danni di un avversario prima dell’intervallo del match di domenica con l’Anzio costa a Pasquale Costanzo due giornate di squalifica.

L’attaccante dell’Olbia salterà dunque la sfida tra ultime della classe col Real Monterotondo, in programma domenica al “Nespoli” per la 5ª giornata di Serie D, e la successiva trasferta sul campo del Cassino. Rientra invece il capitano Luca La Rosa, che ha scontato contro l’Anzio l’ultima di tre giornate di squalifica. E che contro il Monterotondo dovrà trascinare i bianchi verso un risultato, la vittoria, mai ottenuto finora tra campionato e Coppa Italia.

In attesa di conoscere il sostituto di Marco Amelia, esonerato lunedì, la squadra si allena agli ordini del tecnico dell’Under 19 Mario Isoni, ma sul clima già pesante che si respira all’Olbia per la mancanza di risultati grava adesso il malcontento di molti giocatori, che non avrebbero gradito la cacciata dell’allenatore romano e potrebbero chiedere di andare via prima della riapertura del calciomercato tra 2 mesi.

L’Olbia rischia di affrontare le prossime gare con i ragazzi dell’Under 19, che intanto alla prima squadra “presta” già l’allenatore. Se momentaneamente, come comunicato lunedì dalla società – chiusa per il resto in un silenzio assordante, com’è solita fare nei momenti di difficoltà da quando è passata nelle mani di SwissPro – o per tutta la stagione si vedrà. Ma non è certo questa la strada per tornare tra i professionisti. Al contrario: così facendo si rischia direttamente l’Eccellenza, come i tifosi iniziano a temere.

