L’Olbia non vince più. La gara casalinga con l’Aquila Montevarchi termina 0-0, e per la squadra di Max Canzi si materializza il terzo pareggio di fila.

Che lungi dal rilanciarne le ambizioni in chiave playoff, la costringe piuttosto a guardarsi le spalle, con la zona retrocessione che, a quota 32, incombe sempre più minacciosa. Nello scontro diretto con i toscani, che in classifica seguono a -2, i bianchi non riescono ad andare oltre il risultato a occhiali. La sfida valida per la 10ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, giocata questo pomeriggio al “Nespoli”, certifica la solidità in difesa dei galluresi, ma anche la ormai cronica difficoltà ad andare a segno.

Poco può Ragatzu, che dispensa giocate e nella ripresa verrà stoppato sulla via della rete dalla traversa, mentre il pericolo più grande i bianchi lo corrono in dirittura d’arrivo, quando Jellow si mangia un gol a porta vuota. Intanto, l’ultima vittoria è datata 23 gennaio. E domenica si va in casa della capolista Modena.

