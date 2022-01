Max Canzi definisce la sconfitta subita ieri dal Cesena “bugiarda nel risultato finale”. Il 3-0 maturato al “Manuzzi” alla 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie C è, in effetti, pesante.

Serie positiva interrotta. Per quel che si è visto in campo e perché l’Olbia non subiva tanti gol tutti insieme dal 13 novembre (vedi Siena-Olbia 3-2). L’esito della sfida con la terza forza del girone B interrompe, inoltre, la serie positiva di 4 risultati utili, anche se non cambia la situazione in classifica dei galluresi, che restano in zona playoff. A risultato acquisito Canzi ha poi gettato nella mischia gli ultimi acquisti, Fausto Perseu e Nikolas Saira, che hanno potuto poco, ma intanto hanno debuttato con la maglia bianca e chissà che non possano collezionare altri minuti nelle prossime sfide ravvicinate, alla luce anche di un’infermeria non esattamente vuota.

Subito in campo. Mercoledì, l’Olbia affronterà al “Nespoli” l’Ancona Matelica nel recupero della 2ª di ritorno, mentre domenica, sempre al “Nespoli”, sarà di scena la Virtus Entella per la 6ª di ritorno. Nel frattempo, oggi alle 20 chiude la finestra invernale del calciomercato dei professionisti, che potrebbe registrare nuove operazioni in Gallura.

Sogno Contini. Salutati Luca Palesi e Paolo Tornaghi, alla voce uscite alcune voci darebbero in partenza Manuel Giandonato. Quanto alle entrate, torna di moda il gossip dell’attaccante ex Primavera del Cagliari Gianluca Contini, in prestito al Legnago, nel girone A, e non convocato dal tecnico Michele Serena né ieri, né domenica scorsa.

