Prima del mercato vero e proprio, al via il 1° luglio con l’apertura ufficiale delle trattative del calcio professionistico, i rinnovi.

L’Olbia lavora per trattenere Francesco Pisano e Maarten van der Want. Sia il capitano che il portiere olandese, ormai bandiere dei bianchi, sono in scadenza a fine mese, gli ultimi della lista che prima del prolungamento, avvenuto nelle settimane precedenti, comprendeva anche Daniele Ragatzu, Luca La Rosa, Emerson e Fabio Occhioni.

Gli accordi. Il club avrebbe raggiunto un accordo di massima con entrambi, per i quali mancherebbe quindi solo l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni. In particolare, Pisano e Tomaso Tatti avrebbero dovuto incontrarsi in questi giorni, come affermato dal direttore sportivo dell’Olbia la scorsa settimana, ma impegni personali, dell’uno dell’altro, hanno fatto sì che l’appuntamento slittasse alla prossima.

Nessun mistero, dunque, dietro i ritardi di un rinnovo annunciato, anche perché l’ex Cagliari, che ha compiuto 36 anni a fine aprile, è in gran forma e vorrebbe continuare a giocare. Certo, alla luce di una notizia – quella della firma per un altro anno con l’Olbia – che non arriva, i maligni suggeriscono che potrebbe o vorrebbe farlo lontano dalla Gallura, dove Pisano ha trascorso le ultime sei stagioni in Serie C.

Ma la volontà delle parti non manca. Ciò che vale anche per il 27enne van der Want, che affronterebbe così l’ottavo anno a Olbia diventando il giocatore più longevo nella storia della presidenza di Alessandro Marino.

