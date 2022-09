Ultimi giorni per valutare disponibili e indisponibili per la sfida casalinga col Siena, in programma sabato al “Nespoli”, a partire dalle 17.30, per la 5ª giornata di Serie C.

L’Olbia si è allenata stamattina, ma spetterà alla rifinitura di domani stabilire quanti e quali giocatori l’allenatore Roberto Occhiuzzi potrà schierare contro i toscani: di certo c’è che mancheranno i lungodegenti Nanni, Secci e Palesi, in fase di recupero post infortunio ma ancora lontani dalla miglior condizione, mentre per quanto riguarda Emerson saranno decisive le ultime ore.

Del match col Siena dovrebbe far parte Fabbri, reduce dall’amichevole con le Seychelles con la maglia della nazionale di San Marino, amichevole terminata 0-0.

A proposito di pareggio a reti bianche, l’ultima volta al “Nespoli” tra Olbia e Siena terminò così. Un risultato non auspicabile oggi per i bianchi, che, dopo due sconfitte consecutive, contro i bianconeri dell’ex Davide Arras e del “big” Alberto Paloschi, a segno già rispettivamente una e due volte, devono ritrovare il successo. A maggior ragione se l’unico centrato quest’anno risale alla prima di campionato.

