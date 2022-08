Il primo dei rinforzi richiesti in mediana da Roberto Occhiuzzi è Joseph Minala: il centrocampista camerunense, classe 1996, arriva a Olbia da svincolato e da ex avversario, avendo indossato lo scorso anno la maglia rossonera della Lucchese.

Per lui un anno di contratto, per il club gallurese un giocatore d’esperienza. "Svezzato" in Italia dalla Lazio, con cui ha esordito in Serie A nel 2014, per un totale di 3 apparizioni, Minala, che tra i professionisti ha realizzato 13 gol, vanta 86 presenze in Serie B maturate nei vari prestiti tra Bari, Latina e Salernitana, più l’esperienza in Cina col Qd Huanghai.

Scaduto il contratto che lo legava alla Lazio, il passaggio alla Lucchese. E, adesso, la nuova avventura con l’Olbia in Serie C. A partire dalla prima giornata di campionato, in programma il 4 settembre.

