L’Olbia chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della prima sfida playoff contro l’Ancona. La rete dei galluresi è stata siglata da Ladinetti al 41’ con una sassata dal limite che si è infilata all’incrocio dei pali. I bianchi hanno sofferto per una decina di minuti, ma sono riusciti a contenere gli assalti dei dorici, fino alla rete del centrocampista arrivato in Gallura in prestito dal Cagliari.

© Riproduzione riservata