Archiviati i test atletici, domani l’Olbia, in ritiro da venerdì a Buddusò, si ritroverà al “Borucca” per iniziare a lavorare sul campo agli ordini del tecnico Roberto Occhiuzzi.

Sabato al “Nespoli” i bianchi affronteranno il Cagliari nel Trofeo Sardegna, e la curiosità è tanta. Intorno alla “nuova Olbia” innanzitutto. “Inizia un nuovo ciclo, ma le ambizioni sono le stesse dell'anno scorso: arrivare ai playoff”, spiega il direttore sportivo Tomaso Tatti. “Ci sono stati tanti cambiamenti ma abbiamo mantenuto l'ossatura dello scorso anno: giocatori come Ragatzu, La Rosa, Emerson, Brignani, Biancu e Travaglini hanno dimostrato valori importanti per la categoria, e sapranno accoglierei i nuovi arrivati nel modo giusto”.

E, poi, nei confronti del pubblico: quello di sabato sarà un test anche per la tifoseria, che Alessandro Marino spera di riportare allo stadio. “Mi aspetto una risposta chiara dalla campagna abbonamenti: la squadra arriva da un nono posto nella Serie C unica che rimarrà nella storia del club”, ha sottolineato il presidente dell’Olbia. “Nel corso della stagione sono previste diverse iniziative per riavvicinare gli olbiesi all’Olbia, ma se il pubblico non dovesse rispondere – ha aggiunto ribadendo un concetto espresso più volte in questi mesi – dovrò fare della valutazioni: ottenere risultati ma avere lo stadio semivuoto non gratifica nessuno”.

