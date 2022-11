«Purtroppo paghiamo i tanti, troppi infortuni maturati nelle ultime partite. La squadra messa in campo ha giocato con forza e carattere, ma dopo una prima fase di equilibrio gli avversari hanno saputo sfruttare la loro superiorità fisica e la maggiore freschezza». Inizia così l'analisi che il presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano fa della sfida persa 6-57 in casa contro il Bergamo, valida per il girone 1 di Serie B. I sei punti sono stati marcati grazie a due calci piazzati di Gonzalo Samuele.

«Confidiamo nel recupero di alcuni giocatori oggi assenti, per poter affrontare la prossima partita contro il Savona ad armi pari», prosegue il patron gallurese, che vuole ricordare il piccolo Achille, recentemente scomparso. «Ringrazio tutti coloro che hanno voluto commemorare con la presenza il ricordo di Achille, il nostro giocatore che ha passato la palla prematuramente. Abbiamo dedicato al giovane rugbista la maglia numero 18 di Olbia Rugby. Sarà il numero di Achille e di nessun altro, per sempre”. “La maglia di Achille ora è esposta in club house. Sarà onorata fino a quando un’ape volerà sui campi di rugby», rende noto la società.

E proprio la squadra del piccolo Achille, insieme alla femminile, ha accompagnato in campo la squadra dei Seniores che, prima del match, ha osservato un minuto di silenzio.

