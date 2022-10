L’Olbia sfida la “big” Virtus Entella. Per tornare a vincere dopo il ko col Fiorenzuola. “Ripartiamo dalle nostre certezze”, esorta i suoi Roberto Occhiuzzi presentando la gara dell’ottava giornata di Serie C, in programma domani al Comunale di Chiavari.

“Ci aspetta una trasferta difficile, contro un avversario costruito per vincere il campionato, che dovremo affrontare col piglio giusto di chi vuole dimostrare di esserci”, spiega l’allenatore dei bianchi. “La squadra che sto cercando di mettere in campo, per equilibrio e soluzioni offensive, è quella vista all’inizio e negli ultimi 20’, direi anche 25’ della partita di domenica scorsa: una sconfitta non può minare le nostre certezze, dobbiamo restare in fiducia anche per la crescita che hanno avuto molti giocatori, anche giovani, che mi permetteranno di sopperire alle defezioni importanti di Ragatzu e Brignani. Dopo il Fiorenzuola – aggiunge il tecnico, che a Chiavari dovrà rinunciare anche ai lungodegenti Fabbri, Secci e Palesi – hanno avvertito un dolorino a livello tendineo-muscolare: meglio preservarli che rischiare di perderli per più di una partita”.

Entella-Olbia sarà diretta dall’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena con fischio d’inizio alle 14.30.

© Riproduzione riservata