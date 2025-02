L’Olbia ferma la capolista Cassino sullo 0-0, ma il pareggio del “Nespoli” sta stretto alla squadra di Zé Maria, che per possesso e occasioni avrebbe meritato ben altro che un punto che – tanto per gradire – non le permette di balzare fuori dai playout.

L’anticipo della 6ª giornata di ritorno di Serie D non premia la prestazione dei galluresi, che tolto l’episodio in avvio in cui Di Chiara neutralizza Abreu, fanno la partita, sfiorando più volte il vantaggio con Ragatzu e Buschiazzo.

Vero è che di fronte c’era una formazione imbattuta dalla prima di campionato, con la migliore difesa del torneo, ma al triplice fischio i bianchi, oggi di blu vestiti (vedi la maglia da trasferta del Cassino, bianca per l’appunto) hanno molto su cui recriminare.

