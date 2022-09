Il “tutti titolari, nessun titolare” sventolato come una bandiera dall’allenatore Roberto Occhiuzzi alla vigilia del match col Pontedera ha il suo perché se al giovanissimo Boganini, classe 2003, sono bastati 5’ per entrare a fine partita e segnare il gol vittoria.

“I ragazzi, dal primo giorno, stanno lavorando al massimo consapevoli che tutti sono importanti. È normale che ci siano delle gerarchie, per esperienza e per qualità, ma chi sta dietro – ha confermato Occhiuzzi a fine gara – si sta allenando con entusiasmo per dare il proprio contributo”.

E ancora: “Ho visto tutti i ragazzi emozionati per il gol di Boganini”. Una rete che vale a Ragatzu e compagni il miglior debutto possibile nel campionato di Serie C, che per il tecnico è anche l’esordio assoluto in una gara ufficiale sulla panchina dei bianchi.

Un segnale forte che il gruppo c’è, come dimostrato anche durante la sfida con i toscani, padroni del campo per lunghi tratti dell’incontro e neutralizzati in zona gol in diverse occasioni da Gelmi, il migliore dei suoi insieme al match winner.

Oggi l’Olbia, che nel debutto del “Nespoli” ha ritrovato anche la sua curva dopo una lunga assenza (“Abbiamo portato a casa i tre punti con l'arma migliore che abbiamo: il pubblico, che ci ha dato la carica”, ha sottolineato Occhiuzzi nel post partita), potrà ancora festeggiare il successo di ieri: da domani si penserà al Montevarchi, avversario domenica nella prima trasferta della stagione 2022/23 e sconfitto ieri a Gubbio 2-0.

