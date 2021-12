L’Olbia festeggia in questi giorni i primi 6 anni della presidenza di Alessandro Marino, iniziata in Serie D e proseguita col salto di categoria immediato e 6 stagioni di fila nel campionato di Serie C.

Una vittoria per festeggiare. Niente di meglio di una vittoria domenica contro la Fermana, avversaria della 18ª e penultima giornata di andata, e di un “Nespoli” gremito per celebrare la ricorrenza. Biglietti a prezzi molto più che popolari (1 euro per la curva e 5 per la tribuna) per riempire lo stadio di casa, in un appuntamento che è anche l’ultimo dell’anno davanti al proprio pubblico e una buona occasione per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie alle porte.

Domenica in bianco. Ma non solo, come annunciato dal presidente in persona via social. “Per salutare il 2021, l’anno che ci ha mostrato la luce in fondo al tunnel, e per la ricorrenza dei 6 anni di bianca avventura, domenica al Nespoli ingresso a un euro. Indossa qualcosa di bianco, dillo a amici e parenti e tutti allo stadio!”, recita il post pubblicato da Marino sul suo profilo Twitter.

Cancellare la sconfitta di domenica scorsa. Sconfitta domenica sul campo della Vis Pesaro, la squadra di Max Canzi affronta la Fermana, invischiata nei playout, a 2 punti di distanza dai galluresi, determinata a ritrovare il successo e a issarsi a quota 23 in classifica prima delle due trasferte di fila e ultime gare dell’anno contro Grosseto e Pistoiese. E a regalare al club il miglior risultato possibile in quella che dovrà essere una domenica di festa per tutta la città.

