Buona sgambata dell’Olbia contro il Cos Sarrabus-Ogliastra. Peccato per il risultato: al “Nespoli” termina infatti 2-2.

All’intervallo 2-0 grazie alle reti di La Rosa e Boganini, la squadra di Roberto Occhiuzzi si è fatta rimontare stasera dall’ex Muravera nel quarto test stagionale: gli ospiti, che hanno iniziato lunedì la preparazione in vista del prossimo torneo di Serie D, vanno a segno nella ripresa con Ganzerli e Demontis.

Aspettando il calendario del campionato di Serie C e la data della prima giornata, destinata a slittare a settembre per i ricorsi di Campobasso e Teramo, si guarda ora alla prossima amichevole, in programma l’11 agosto contro l’Atletico Uri (Serie D) al “Borucca” di Buddusò.

