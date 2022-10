Da oggi, e fino a nuova comunicazione, l’Olbia non parlerà più. Le avvisaglie ieri sera, dopo la sconfitta casalinga con l’Ancona nell’infrasettimanale della 9ª giornata di Serie C, quando nessuno si è presentato in sala stampa per commentare il terzo kappaò di fila, con tanto di contestazione della curva.

L’ufficialità nel primo pomeriggio di oggi attraverso un comunicato con cui la società “ha deciso di indire il silenzio stampa dell’area sportiva esteso a tesserati e dirigenti”, come si legge nella nota.

Aggiungendo: “In riferimento al momento attraversato dalla squadra, rimangono valide e d'attualità le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal presidente Alessandro Marino”.

Dichiarazioni diramate lunedì dopo la sconfitta di Chiavari contro la Virtus Entella, con le quali il numero uno dei bianchi ha sottolineato, tra le altre cose, “che in questi mesi la fiducia verso il mister e lo staff è cresciuta”, difendendo la posizione dell’allenatore Roberto Occhiuzzi. Mentre all’orizzonte si staglia il derby dell’Acquedotto con la Torres, in programma domenica.

Nell’occasione, sabato e domenica, la Lega Pro sarà a Sassari per due importanti iniziative: “Uniti contro il cibo sintetico, rivali nel derby di Sardegna’’, progetto realizzato insieme a Coldiretti e Campagna Amica, e la tappa del “Pellegrinaggio per le 60 città di Lega Pro per far conoscere i valori trasmessi dal Beato Acutis e di cui abbiamo bisogno per i nostri giovani”.

© Riproduzione riservata