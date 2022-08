Mercato fermo, preparazione ripresa al “Nespoli” e calendario il 26 o il 27 agosto. E il debutto in Coppa Italia nella settimana successiva a quella dell’esordio nel campionato di Serie C, previsto per il 4 settembre.

Il post Ferragosto dell’Olbia è tutto qui. Almeno per il momento. Archiviato il ritiro di Buddusò, da ieri la squadra di Roberto Occhiuzzi si allena a Olbia, dove domenica dovrebbe affrontare il sesto test estivo della stagione: l’avversario verrà svelato nelle prossime ore.

Nel frattempo, il mercato resta in stand by: i bianchi necessitano di rinforzi a centrocampo, ma prima di completare il quadro delle operazioni in entrata è necessario chiudere col mercato in uscita, che si concentra sostanzialmente su King Udoh e Manuel Giandonato.

Infine, le gare ufficiali. Secondo il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, i calendari dei tre gironi dovrebbero essere compilati tra il 26 e il 27 agosto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 25 sui ricorsi di Campobasso e Teramo. Rinviata la prima giornata di campionato dal 28 agosto al 4 settembre, anche la fase preliminare di Coppa Italia, che avrebbe dovuto iniziare il 21 agosto, ha subito un rinvio: si attende la data ufficiale, ma ufficiosamente si parla del 7 settembre.

