L'Olbia Rugby è in Serie B. Il sodalizio gallurese è stato ripescato dal Consiglio della Federazione Italiana Rugby per completare l'organico del campionato nazionale cadetto. Una grande soddisfazione per squadra e società, che avevano visto interrompere il sogno-promozione nello spareggio contro i marchigiani del San Benedetto.

“La storia dell'Olbia Rugby meritava un riconoscimento per il grande lavoro espresso in questi anni. Mi sento onorato di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato”, esordisce il presidente gallurese Maurizio Spano. “Fu la mia promessa quando venni eletto presidente. Con l’aiuto dei tanti giovani che hanno creduto nel progetto, abbiamo lavorato alacremente e alla fine dopo un campionato esaltante siamo riusciti a ottenere l'agognata Serie B. Un ringraziamento particolare va a tutti gli atleti, agli allenatori, dirigenti e sostenitori che ci hanno supportati in questi anni, al pubblico che non ha mai abbandonato la squadra, alla città di Olbia e al suo primo cittadino Settimo Nizzi, sempre in prima fila a sostenere le api olbiesi. Ora è tempo di nuove sfide”, chiosa il patron.

