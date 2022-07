L’Olbia ufficializza Federico Zanchetta: il 20enne centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus arriva in prestito dalla Spal per una stagione, e ha già “assaggiato” il campionato di Serie C l’anno scorso con la maglia della Lucchese.

Causa problemi fisici, che ne hanno condizionato l’impiego, Zanchetta ha collezionato infatti pochissimi minuti in rossonero, nel girone, peraltro, dell’Olbia, contro la quale, tra andata e ritorno, non era neppure in panchina.

Sulla voglia di riscatto del giovane centrocampista centrale l’allenatore Roberto Occhiuzzi potrà, dunque, far leva in un reparto che si avvia a essere sempre più green.

