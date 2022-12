Forse non era quella in casa della Reggiana la partita da vincere senza se e senza ma. Eppure, per quanto buono sia lo 0-0 dello stadio “Città del Tricolore”, il punto strappato a domicilio alla capolista non cambia la situazione in classifica dell’Olbia.

All’indomani della 18ª giornata di Serie C la squadra di Roberto Occhiuzzi resta terzultima, con 14 punti a -3 dalla zona salvezza. La buona prestazione offerta a Reggio Emilia e il risultato, non scontato alla vigilia contro un avversario che in casa aveva ceduto prima di ieri solo 5 punti, restano, e fanno morale in vista della prossima sfida, la gara interna con la Lucchese di sabato.

Ma restano anche le difficoltà in termini realizzativi, vero tallone d’Achille dei bianchi in questa prima parte di campionato: chissà che il recupero di Nanni, tornato in campo a metà ripresa dopo il lungo stop per infortunio, non aiuti. Intanto, l’Olbia deve fare i conti con nuovi infortuni, che sono quelli rimediati ieri da Gelmi e Mordini, uscito quest’ultimo in barella durante il recupero. Infortuni tutti da valutare.

Senza contare il giallo a Travaglini, il quinto della serie, che fa scattare la squalifica per somma di ammonizioni costringendolo a saltare la Lucchese al “Nespoli”.

