A poche ore dalla partita con l’Imolese, l’Olbia inizia a fare la conta degli indisponibili. Di certo c’è che domenica allo stadio “Romeo Galli” mancherà Bellodi, che sconterà nella sfida della 12ª giornata di Serie C il terzo e ultimo turno della squalifica rimediata per l’espulsione contro l’Ancona.

Quanto all’infermeria, recuperato Minala, in campo già mercoledì contro la Lucchese in Coppa Italia e molto atteso dall'ambiente come giocatore che dovrebbe fare la differenza, ed escluso il rientro dei lungodegenti Nanni, Secci e Palesi, si lavora affinché l’allenatore Roberto Occhiuzzi possa disporre di qualche elemento in più rispetto alle ultime partite: da valutare le condizioni di Zanchetta, Renault, Travaglini e Biancu.

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa, i bianchi, sconfitti a Lucca al secondo turno – per la cronaca – al 95’ 0-1, si sono trattenuti in Toscana, ospiti del Centro Sportivo Coni di Tirrenia, per preparare la gara di Imola. Un appuntamento molto delicato per l’Olbia, in crisi di risultati e di identità e invitata con toni decisi dal presidente Alessandro Marino a svoltare in un campionato in cui, da penultima in classifica, è ben lontana da quella zona playoff indicata come obiettivo stagionale.

