Rosa al completo e l’imbarazzo della scelta per Roberto Occhiuzzi in vista del match con l’Ancona, in programma domani al “Del Conero” per la 9ª giornata di ritorno di Serie C.

L’allenatore dell’Olbia “presta” Konig e Sanna alla Primavera e lascia in Sardegna per scelta tecnica Occhioni e Secci, più Gabrieli e Palesi per ragioni fisiche. E la formazione non l’ha ancora scelta. “Sul piano tattico potrebbe esserci qualche variazione che valuteremo stasera, abbiamo comunque più opzioni sulle quali abbiamo lavorato bene in settimana”, ha svelato questa mattina prima della partenza per le Marche. Ma potrebbe essere solo pretattica: guai a concedere all’avversario, quarto in classifica col doppio dei punti dei bianchi (48 contro 24), il minimo vantaggio.

«Sarà la prima di undici gare fondamentali, e noi abbiamo il dovere di raccogliere più punti possibile», avverte Occhiuzzi. «L’Ancona è una delle migliori squadre del campionato, gioca il miglior calcio del girone e ha punti di forza anche a livello individuale, ed è consapevole di ciò che fa, ma anche noi abbiamo le nostre certezze», dice ancora il tecnico dei galluresi, terzultimi a -5 dalla salvezza diretta. «C’è rammarico per non aver conquistato il bottino pieno contro l’Entella, ma la squadra è serena e determinata a raggiungere l’obiettivo», aggiunge infine Occhiuzzi.

Si gioca alle 17.30: dirige l’arbitro Dario Di Francesco di Ostia Lido.

