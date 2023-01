La partenza di Renault, un under, in prestito alla Viterbese, e il ritorno di Arboleda, un over, come prime operazioni del mercato di riparazione dell’Olbia tra i giocatori di movimento facevano presagire l’arrivo di un altro under.

Magari tra i pali, come poi è avvenuto col trasferimento in Gallura di Sposito a titolo temporaneo dal Sangiuliano City. D’altro canto, dal momento in cui è stato chiaro che l’infortunio avrebbe tenuto Gelmi lontano dal campo per il resto della stagione, il club non ha mai nascosto l’intenzione di sostituire il portiere scuola Atalanta, classe 2001, con un coetaneo, al di là delle buone prestazioni offerte dall’over Van der Want nelle ultime partite di Serie C.

Così Sposito, 15 presenze tra campionato e Coppa Italia col Sangiuliano nella stagione in corso, si candida alla maglia da titolare già domenica, quando al “Nespoli”, per la 2ª giornata di ritorno, arriverà l’Aquila Montevarchi per il primo scontro diretto del nuovo anno.

La speranza è che Sposito si cali subito nella parte: ultimi in classifica con 15 punti, a 4 lunghezze dalla zona salvezza, i bianchi non possono permettersi tempi di rodaggio troppo lunghi per nessun giocatore. Tantomeno in un ruolo così delicato come quello del portiere.

