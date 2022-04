Comincia domani per l’Olbia la preparazione dell’ultima sfida del campionato di Serie C, in programma sabato al “Nespoli” contro il già retrocesso Grosseto.

Dopo il successo esterno sulla Fermana, valso la salvezza matematica e il -2 dai playoff a 90’ più recupero dalla fine della stagione regolare, Max Canzi ha concesso ai suoi la “Pasquetta libera”: all’ultimo round, in cui i galluresi si giocheranno la chance di agganciare la zona promozione e prolungare la stagione centrando l’obiettivo fissato dal club a inizio anno, si penserà a partire da domani. Anche se dopo l’exploit del turno pre festivo, che ha segnato il ritorno a una vittoria che mancava da oltre un mese, non è escluso che i bianchi abbiano trascorso la Pasqua desiderando di trovare nell’uovo, con una settimana di ritardo, la sorpresa dei playoff.

Molto dipenderà, si dica, dai risultati delle antagoniste più prossime, leggi Carrarese, Vis Pesaro e Siena, fermo restando che battere il Grosseto, che arriverà in Gallura senza nulla da perdere, non sarà una passeggiata. Per la cronaca, salteranno il match per squalifica capitan Pisano e Mancini, che da diffidati hanno rimediato un giallo giovedì a Fermo. Torna però a disposizione, dopo il turno scontato contro i marchigiani, Emerson. E non è poco.

