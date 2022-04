Negli ultimi 90’ del campionato di Serie C l’Olbia si gioca un posto nei playoff. A fine gara bisognerà fare i conti pure con i risultati delle antagoniste Pontedera, Siena, Vis Pesaro e Carrarese, ma intanto domani al “Nespoli” (ore 17.30) i bianchi dovranno battere il Grosseto.

Obiettivo vincere. “Ci siamo allenati per tutta la settimana pensando solo ed esclusivamente alla nostra partita: col Grosseto ce la giocheremo alla morte, poi vedremo cosa ci riserverà il destino”, dice l’allenatore Max Canzi presentando il match con i maremmani, già retrocessi matematicamente in Serie D. “Ma non mi aspetto una squadra dimessa”, avverte il tecnico dei galluresi.

“In situazioni come la loro entrano in gioco anche le motivazioni individuali dei giocatori, che vorranno chiudere al meglio la loro stagione”, aggiunge Canzi. “Quanto a noi, ci giochiamo la partita più importante: archiviato il primo e fondamentale obiettivo della salvezza, centrare i playoff sarebbe un risultato straordinario”.

Saltano la sfida per squalifica il capitano Francesco Pisano e Simone Mancini: al “Nespoli” dirige l’arbitro Ettore Longo di Cuneo.

