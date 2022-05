Col divorzio un po’ a sorpresa da Max Canzi, all’Olbia è partita la caccia al sostituto. Il presidente Alessandro Marino ha già avviato i colloqui per il nuovo allenatore, che potrebbe arrivare, com’è spesso accaduto durante la sua gestione, via Cagliari.

Uno dei profili emersi nelle ultime ore corrisponde a quello dell’ex difensore rossoblù Fabio Pisacane, che dopo il passaggio al Lecce e l’infortunio avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo e sfruttare il patentino Uefa B conseguito l’anno scorso a Coverciano. Ma non è esclusa l’ipotesi Alessandro Agostini, che dopo l’avventura alla guida della Primavera del Cagliari e l’esperienza sulla panchina della prima squadra in coda al campionato di Serie A potrebbe essere dirottato in Gallura per proseguire l’esperienza tra i professionisti, com’è accaduto a Canzi due stagioni fa: a Olbia in molti ci sperano.

Per questo, per programmare il futuro dei bianchi dopo la strepitosa annata culminata con la conquista degli storici playoff di Serie C, sarà necessario capire che ne sarà del Cagliari, e se il prossimo anno giocherà in A o in B. Questione di ore, insomma. Mentre 300 km più a Nord Marino si prepara alla conferenza di fine anno, in cui traccerà un bilancio del recente passato e indicherà la linea per il futuro più prossimo.

