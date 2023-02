Anticipo di lusso domani al “Nespoli”, dove l’Olbia affronta la Virtus Entella terza della classe. Una sfida che per la squadra di Roberto Occhiuzzi arriva dopo il successo esterno sul Fiorenzuola, voluto e importante.

Ma non decisivo per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, dove i bianchi stazionano con 23 punti, a -3 dalla zona salvezza. “L’Entella è una delle candidate alla vittoria del campionato, da parte nostra servirà la massima attenzione ma nel calcio non può esistere paura, nonostante per me personalmente, ma anche per la squadra, si tratti di una gara da dentro o fuori”, ha spiegato questa mattina Occhiuzzi presentando il match dell’8ª giornata di ritorno del campionato di Serie C.

“Prima della partita di Fiorenzuola avevamo a disposizione 39 punti, adesso ce ne sono 36: abbiamo il dovere di provare a prenderci tutto quello che non abbiamo ottenuto, in termini di risultati, fino ad adesso, non importa se giocando bene o giocando male”, ha aggiunto l’allenatore dei galluresi, che per l’occasione potrà contare sulla rosa al completo con l’eccezione di Palesi e Konig, out per problemi fisici, e Sanna e Gabrieli, “prestati” alla Primavera.

Si gioca alle 17.30: dirige l’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.

