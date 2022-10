All’Olbia non basta il gol di Nanni. La rete dell’attaccante sanmarinese, al debutto stagionale dopo l’infortunio, è buona per illudere i bianchi sul 2-0 per il Fiorenzuola.

Che alla fine porta a casa i 3 punti, nel match della 7ª giornata di Serie C, facendo scivolare la squadra di Roberto Occhiuzzi in zona playout. Altro che playoff: con 6 punti in classifica, 2 gol all’attivo e 6 al passivo, i galluresi sono ben lontani dalla media necessaria per centrare l’obiettivo dichiarato a inizio campionato.

Mentre anche il gioco stenta a decollare: alla fine, contro il Fiorenzuola l’Olbia ha giocato nei primi minuti, dove ha sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni su palla inattiva, e negli ultimi, quando ha trovato il gol col subentrato Nanni e ha rischiato anche di pareggiare. “Siamo mancati a livello tecnico e come squadra”, ha detto Occhiuzzi nel post partita. “È normale che contro un avversario di questo tipo si possa soffrire sull'intensità, ma, dopo un buon approccio, siamo mancati nelle letture, nella sintonia tra reparti, nelle misure da prendere. E ci sono costate care”.

Così l’appuntamento con la vittoria, che in campionato manca dalla prima giornata e che i bianchi speravano di centrare ieri col Fiorenzuola, reduci dal successo nel derby di Coppa Italia con la Torres, è rimandato. Domenica sarà trasferta sul campo della Virtus Entella, sfida alla quale l’Olbia arriverà sapendo di non poter più sbagliare.

© Riproduzione riservata