La cattiveria agonistica di Buschiazzo, la qualità di Ragatzu e le prospettive di Biancu. Ma non solo: oltre ai nuovi acquisti dell’Olbia nel 3-2 casalingo all’Anzio c’è di più.

Lo sottolinea nel post partita mister Zé Maria: «De Grazia, Maspero, Costanzo e Rizzo, che ha fatto la miglior partita da quando sono arrivato», ha detto ieri, dopo il triplice fischio del match della 4ª giornata di ritorno di Serie D, l’allenatore dei bianchi, ma una menzione particolare la merita pure e soprattutto Di Chiara, che nel recupero ha sbarrato la porta a un giocatore avversario salvando i 3 punti alla fine di una gara entusiasmante.

Olbia in vantaggio al “Nespoli” 2-0 in 24’ (e su palla inattiva) con Rizzo e Buschiazzo, schierato titolare al pari di Ragatzu. Poi l’Anzio, che non perdeva da cinque turni, accorcia le distanze con De Luca e pareggia a inizio ripresa con Di Mino. La sfida la risolve De Grazia, autore del 3-2 su azione a metà di un secondo tempo intenso, regalando ai galluresi un successo che vale quota 22 in classifica e il -3 dal Monterotondo prima delle “salve” e prossimo avversario in campionato.

«È una vittoria sofferta e importantissima: ne avevamo bisogno per respirare un po’ dopo una sconfitta immeritata”, interviene Zé Maria. «I nuovi hanno dato una mano anche in termini di personalità, che è una cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento. Nella ripresa è normale che Daniele sia calato, Roberto, poi, non ha ancora il ritmo partita ma miglioreranno». Intanto, il debutto dei nuovi-vecchi giocatori è stato buono.

Anche se per un attimo l’Olbia ha tremato: «Nel secondo tempo abbiamo concesso troppi spazi, siamo partiti non benissimo e abbiamo subito il gol, e sul 2-2 non essendo più freschi mentalmente e fisicamente abbiamo sofferto molto il loro gioco con la palla lunga, però ne siamo venuti fuori con carattere», spiega Zé Maria. «Abbiamo uno scontro diretto col Monterotondo che ci aspetta: andremo lì per vincere e prendere altri 3 punti importanti per il nostro cammino e la classifica».

