Si chiude con un sonoro 6-1 alla Primavera la pre season dell’Olbia. Ieri pomeriggio, sul campo di allenamento di Tanca Ludos, la squadra di Roberto Occhiuzzi ha sconfitto gli under di Oberdan Biagioni con reti di Brignani, Travaglini, Sueva, Biancu e Boganini (doppietta).

A segno invece per i baby bianchi Barbieri, in avvio di quello che, probabilmente, sarà l’ultimo test estivo della prima squadra. Domenica inizia, infatti, il campionato di Serie C: primo avversario il Pontedera al “Nespoli”. Si parte, dunque, in casa, contro una compagine di categoria, sconfitta l’ultima volta in Gallura 2-0 con reti di Ragatzu e Renault, tra i reduci della scorsa stagione.

Dopo la giornata di riposo, l’Olbia tornerà quindi ad allenarsi nella settimana tipo per preparare la prima gara ufficiale della stagione: da valutare le condizioni di Nanni e Secci, assenti ieri nella sgambata contro la Primavera.

