Tra Olbia e l’Under 18 del Cagliari termina 5-0. Stasera al “Nespoli”, nell’allenamento congiunto con i baby rossoblù, la squadra di Roberto Occhiuzzi si è imposta con reti di Boganini, Contini (doppietta), Zanchetta e Babbi.

Non disponibili nel sesto test stagionale, per problemi fisici, Bellodi, Biancu, Secci e Gelmi, e naturalmente Udoh, in uscita e sempre più vicino, pare, al Pescara, che negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare la concorrenza del Cesena, spuntata a sorpresa tra le pretendenti dopo il calo di interesse per l’attaccante di Trento e Reggiana.

In attesa di sviluppi sul mercato, dal quale dovrebbero arrivare due centrocampisti, è partito il conto alla rovescia per la presentazione dei calendari di Serie C, che dovrebbero essere svelati tra venerdì e sabato, dopo che il Consiglio di Stato si sarà espresso sui ricorsi di Campobasso e Teramo.

© Riproduzione riservata