Per vincere la prima partita della stagione ci voleva la scossa delle dimissioni di Lucas Gatti. Il tecnico argentino, che ha annunciato ieri di voler lasciare la panchina dell’Olbia, oggi contro il Savoia era al suo posto. E per salutarlo la sua squadra gli ha regalato la soddisfazione del successo.

Bianchi a segno 3-1 in trasferta contro una delle formazioni accreditate per il salto di categoria, sempre vittoriosa, fino a questo pomeriggio, in casa: il match dell’11ª giornata di Serie D lo sblocca Costanzo dal dischetto all’11’ dopo essersi procurato il penalty (fallo di Crivellini), il secondo e il terzo gol, tra il 31’ e il 41’, sono invece opera di Furtado, che si sblocca proprio allo stadio arena “Giuseppe Piccolo” di Cercola, dove il Savoia è costretto a giocare le partite interne a porte chiuse dopo i fatti di Cassino.

Sul 3-0 per i galluresi, i campani sono bravi a mettere in difficoltà la difesa avversaria quel tanto che basta per ottenere il rigore che Maniero trasforma prima dell’intervallo. Nulla che possa impedire all’Olbia di reggere nella ripresa, che vola via tra ammonizioni e sostituzioni, e portare a casa il bottino pieno, risultato che permette a La Rosa e compagni di issarsi in classifica a quota 6, a -2 dal terzultimo posto dell’Ilvamaddalena e a +4 dal fanalino di coda Costa Orientale Sarda, attesa al prossimo giro al “Nespoli”.

