Alla vigilia della 12esima giornata di Serie D l’Olbia presenta Zé Maria. Che presenta poi, a sua volta, la partita con la Costa Orientale Sarda. “Il presidente Guido Surace mi ha chiamato, ed eccomi qua: Olbia è una sfida stimolante”, ha esordito stamattina il tecnico brasiliano, terzo allenatore dei bianchi dall’inizio della stagione ma già contattato dal club quest’estate, quando si parlava di ripescaggio.

L’ex terzino di (tra le altre) Parma, Perugia e Inter debutterà domani tra le mura amiche del “Nespoli” in un derby che è anche il match tra ultime della classe. Una sfida nella sfida per Zé Maria, arrivato mercoledì al posto del dimissionario Lucas Gatti e dopo la prima vittoria dell’Olbia, conquistata domenica scorsa sul campo della “big” Savoia. “Il derby è sempre una partita particolare, a Milano, dove ho giocato, come in Sardegna: in questi pochi giorni che ho avuto a disposizione ho parlato con i ragazzi e ho chiesto loro di essere più uniti e aggressivi in campo”, ha spiegato Zé Maria. “Dal punto di vista della mentalità ho trovato una squadra debole a causa dei risultati: in questo dobbiamo cambiare alla svelta, e giocare un derby offre ai ragazzi una motivazione in più”.

Ben venga, allora, la partita con la Cos, fanalino di coda del Girone G con 2 punti, a -4 dall’Olbia, e reduce anch’essa da una staffetta in panchina tra l’esonerato Francesco Loi e l’ex Cagliari e Torres Sebastiano Pinna, passato in settimana dalla panchina della Ferrini a quella dei sarrabesi. “Non conoscendo a fondo i giocatori darò continuità al lavoro che è stato fatto finora e a quanto visto nell’ultima partita”, ha detto ancora Zé Maria a proposito dell’incontro di domani. “Ho chiesto ai ragazzi di tenere alto il ritmo per 90’, perché contro il Savoia quando eravamo avanti 3-0 nel primo tempo abbiamo subito un gol nell’ultimo minuto prima dell’intervallo e siamo calati di ritmo nel secondo tempo, e loro hanno accettato la sfida”, ha dunque aggiunto il 51enne allenatore, che in Serie D vanta già un’esperienza, datata 2010, alla guida del Città di Castello.

“Dal punto di vista tattico continueremo sulla scia del lavoro di mister Gatti, ma dalla prossima settimana inizierò a impostare il mio modo di giocare. Non avrei comunque problemi a proseguire col 4-3-3: dipenderà dai giocatori, se si troveranno bene così o se sarà il caso di cambiare”, ha poi concluso.

Squadre in campo alle 14.30: arbitra Luka Meta della sezione di Vicenza.

